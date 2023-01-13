Южнокорейская полиция назвала причиной давки в Сеуле халатность

Смертельная давка, унесшая жизни более 150 человек в Сеуле на Хэллоуин в прошлом году, произошла из-за халатности и отсутствия подготовки, заявили власти по итогам расследования.

Жертвами этой трагедии в районе Итхэвон, известном своей ночной жизнью, стали в основном женщины в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет.

Специальная группа по расследованию, которая месяцами собирала доказательства и допрашивала соответствующие органы, пришла к выводу, что были допущены огромные провалы как на уровне организации, так и на уровне реакции на местах.

Полиция отмечат, что виновные привлечены к отвественности.