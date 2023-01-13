Канье Уэст женился на своей сотруднице Бьянке Цензори

Рэпер Канье Уэст не долго горевал по поводу развода с женой и матерью своих детей Ким Кардашьян. Певец женился на архитекторе "Yeezy" Бьянке Цензори через 2 месяца после развода .

Канье Уэст тайно сочетался браком с сотрудницей его бренда "Yeezy" Бьянкой Цензори.

О тайной церемонии рэпер сообщил сайту TMZ.

Пару дней назад экс-супруг Ким Кардашьян был замечен папарацци в Беверли-Хиллз в компании незнакомки, личность которой была раскрыта журналистами. Ею оказалась все та же сотрудница "Yeezy".

Официальный брак Уэст и Цензори пока заключить не успели, но рэпер и его возлюбленная уже носят кольца.