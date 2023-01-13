Греция ведет сложный диалог о возвращении фризов Парфенона из Лондона

Дебаты о возможном возвращении в Грецию фризов Парфенона, выставленных в Британском музее в Лондоне, «не закрыты», заверила министр культуры Греции в пятницу, в ответ на заявление о неприемлемости со стороны британского коллеги.

«Дискуссия по вопросу не закрыта, есть диалог», — заявила Лина Мендони в интервью частному радио Skai.

«Переговоры очень сложны, но не невозможны», — отметила она.

В среду министр культуры Великобритании Мишель Донелан рассказала Би-би-си об этом сложном вопросе, лежащем в основе напряженности между Лондоном и Афинами: «Я очень ясно выразилась: я не думаю, что им следует возвращаться в Грецию».

Доводом Донелан стало то, что правительство Британии выкупило эти и другие артефакты Парфенона в конце XIX века.

