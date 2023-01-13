Володин предложил конфисковать имущество россиян в изгнании, критикующих действия ВС России

Володин предложил принять Закон против «негодяев», критикующих Россию в конфликте на Украине, который позволит конфисковать их имущество в РФ.

«Негодяям комфортно жить благодаря нашей стране. Из-за границы они сдают свою недвижимость и продолжают получать доход за счет граждан России», — написал спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин.

«При этом они позволяют себе публично говорить гадости о России, оскорблять наших солдат и наших офицеров», — добавил он.

В этой связи Володин предлагает дополнить уголовное законодательство в части дезинформации о ВС России санкцией в виде конфискации имущества.