Экс-возлюбленная принца Гарри Кэтрин Оммани назвала Меган Маркл все контролирующим манипулятором

Бывшая любовь принца Гарри Кэтрин Оммани считает нынешнюю супругу королевского отпрыска Меган Маркл все контролирующим манипулятором.

51-летняя звезда "Настоящих домохозяек округа Колумбия" и экс-любовь принца Гарри Кэтрин Оммани назвала жену бывшего Меган Маркл все контролирующим манипулятором.

Также Оммани заявила, что рада, что королевское семейство обрело такого члена, как Кейт Мидлтон.

Кэтрин уверяет, что в 2006 году, когда ей было 34 года, а Гарри 21, у них был роман в течение месяца.