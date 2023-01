Рита Ора опубликовала фото топлесс для продвижения своей новой песни You Only Love Me

Британская исполнительница Рита Ора опубликовала свое очередное фото топлессс для продвижения своего нового сингла под названием "You Only Love Me".

Британская певица Рита Ора решила привлечь внимание к своей новой композиции "You Only Love Me" своеобразным образом.

С целью продвижения трека знаменитость разместила в Сети свой снимок топлесс.

Лежа на кровати, звезда сцены анонсирует выход нового сингла: "Рада, наконец, анонсировать мою новую песню "You Only Love Me". Выйдет 27 января!"