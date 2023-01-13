Рита Ора опубликовала фото топлесс для продвижения своей новой песни You Only Love Me

Собака будет вас обожать, если вы будете регулярно ее гладить в этих местах

Мы любим гладить наших пушистых питомцев, но не всегда знаем, где это лучше делать, чтобы собака наиболее полно чувствовала нашу любовь: мы вам поможем.

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