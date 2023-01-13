Рита Ора опубликовала фото топлесс для продвижения своей новой песни You Only Love Me
2023-01-13 17:11
Британская исполнительница Рита Ора опубликовала свое очередное фото топлессс для продвижения своего нового сингла под названием "You Only Love Me".
Британская певица Рита Ора решила привлечь внимание к своей новой композиции "You Only Love Me" своеобразным образом.
С целью продвижения трека знаменитость разместила в Сети свой снимок топлесс.
Лежа на кровати, звезда сцены анонсирует выход нового сингла: "Рада, наконец, анонсировать мою новую песню "You Only Love Me". Выйдет 27 января!"
Опубликовано: Наталья Гончарова