Блогер Масленников экстренно госпитализирован в одну из московских больниц

Нет желтизне на пластике: как быстро и эффективно убрать пятна с пожелтевшего пластика

На практичных пластиковых изделиях, будь то холодильник или жалюзи со временем могут появиться желтые пятна, но есть надежный способ их быстро вывести.

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