Блогер Масленников экстренно госпитализирован в одну из московских больниц

APS
2023-01-13 17:20

29-летний блогер Дима Масленников в срочном порядке попал в больницу. Состояние звезды интернета оценивается как средней степени тяжести.

29-летний блогер-"выживальщик" Дима Масленников был экстренно госпитализирован, о чем сообщает Телеграмм-канал "Mash".

Причина - нарушение ритма сердца.  Предварительный диагноз - "наджелудочковая тахикардия"

Состояние блогера оценивается как средней степени тяжести.

Опубликовано: Наталья Гончарова











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