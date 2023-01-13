Блогер Масленников экстренно госпитализирован в одну из московских больниц
2023-01-13 17:20
29-летний блогер Дима Масленников в срочном порядке попал в больницу. Состояние звезды интернета оценивается как средней степени тяжести.
29-летний блогер-"выживальщик" Дима Масленников был экстренно госпитализирован, о чем сообщает Телеграмм-канал "Mash".
Причина - нарушение ритма сердца. Предварительный диагноз - "наджелудочковая тахикардия"
Состояние блогера оценивается как средней степени тяжести.
Опубликовано: Наталья Гончарова