Семенович призналась, что растолстела из-за болезни

Певица Анна Семенович в последнее время заметно прибавила в весе. Оказывается, это следствие тяжелой болезни.

Исполнительница Анна Семенович рассказала, почему так сильно поправилась.

Оказывается, уже в третий раз артистка переболела ковидом, который очень сильно бьет по иммунитету.

Врачи прописали знаменитости кучу таблеток и БАДов, запретив физическую активность.

В настоящее время певица почти в норме и собирается заниматься на беговой дорожке по 80 минут в день, чтобы сбросить набранные килограммы.