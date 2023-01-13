Семенович призналась, что растолстела из-за болезни
2023-01-13 17:30
Певица Анна Семенович в последнее время заметно прибавила в весе. Оказывается, это следствие тяжелой болезни.
Исполнительница Анна Семенович рассказала, почему так сильно поправилась.
Оказывается, уже в третий раз артистка переболела ковидом, который очень сильно бьет по иммунитету.
Врачи прописали знаменитости кучу таблеток и БАДов, запретив физическую активность.
В настоящее время певица почти в норме и собирается заниматься на беговой дорожке по 80 минут в день, чтобы сбросить набранные килограммы.
Опубликовано: Наталья Гончарова