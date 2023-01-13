Правительство Германии придерживается очередности действий по поставке танков

Канцлер Олаф Шольц намерен придерживаться своей основной линии по поставкам танков в Украину, сообщил в пятницу лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених.

«Не изменилось то, что федеральное правительство, и канцлер говорит об этом, будет продолжать тесно координировать свои действия со своими партнерами по этим вопросам, как это было в прошлом», — сказал Мютцених в пятницу после закрытого заседания парламентской группы СДПГ.

Шольц объяснил процесс обсуждения на встрече и получил полную поддержку от парламентской группы.

«…группа будет поддерживать канцлера во всех его решениях, которые в конечном итоге будут тщательно продуманы», — заверил Мютцених.

По информации СДПГ, канцлер подчеркнул, что немцы хотят умных и взвешенных решений по столь важному вопросу.

«Мы не позволим «громко звонящим» увлечь нас», — сказал он.

СДПГ полагается на дипломатические инициативы для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.