Принц Уильям и Кейт Мидлтон в первый раз вышли в люди после выхода мемуаров Гарри

Мемуары принца Гарри под названием "Запасной" наделали много шума. Принц Уильям и Кейт Мидлтон в первый раз после выхода книги вышли в свет.

Сегодня утром (12 января) принц Уильям и его супруга Кейт Мидлтон вышли на свое первое официальное мероприятие, которое состоялось в Ливерпуле спустя 2 дня после выхода мемуаров принца Гарри "Запасной".

Темой дня членов королевской семьи стало внимание к деятельности работников здравоохранения, занимающихся лечением и поддержанием психического здоровья людей.

Уильям и Кейт лично поблагодарили медиков за их постоянный вклад особенно в период зимних холодов.