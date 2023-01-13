На зооферме бывшего гамбийского военного, задержанного за мятеж, гибнут животные
2023-01-13 17:50
В Гамбии растет беспокойство по поводу благополучия животных на популярной туристической ферме в Нема, принадлежащей бывшему военному, задержанному в прошлом месяце по подозрению в подготовке государственного переворота.
Семья младшего капрала Санны Фадеры не знает, как кормить животных, и просит помощи. Скорпионы, хамелеоны и змеи погибли после его ареста 22 декабря.
На ферме в городе Нема, примерно в 155 км к западу от столицы Банжула, также есть крокодилы, черепахи и пруд с рыбами.
Младшего капрала Федеру обвиняют в организации заговора с целью свержения президента Гамбии.
Опубликовано: Тарас Медведев