Представительницу Украины на Мисс Вселенная Викторию Апанасенко высмеяли в Сети

Старания украинской представительницы на конкурсе "Мисс Вселенная"Виктории Апанасенко не оценили интернет-пользователи.

Представительница Украины на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко вышла на сцену в белом наряде с крыльями за спиной, а в руках ее был меч.

По задумке авторов, украинка позировала в образе "воина света".

В социальных сетях костюм участницы от Украины был раскритикован от и до.

К примеру, автор Телеграм-канала "Выпускайте Кракена" счел наряд убожеством, несущим "свет через темноту, которая пришла на украинские земли".

А выступление конкурсантки блогер назвал кривлянием с куском пластика в виде меча.