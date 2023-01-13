Поплавская намерена уехать из РФ, если Ургант появится на телевидении

Актриса и ведущая Яна Поплавская пригрозила, что покинет родину в том случае, если Ивана Урганта вернут в эфир ТВ.

Актриса и ведущая телевидения Яна Поплавская, поддержавшая СВО, нелестно высказалась в адрес своего коллеги Ивана Урганта.

Поводом для негодования артистки стала информация о возможном возвращении шоумена в эфир.

В том случае, если это окажется правдой, Поплавская намерена покинуть Россию, уехав туда "где не жалуют предателей, душепродавцев, кумовство и малодушие".