Пелагея выиграла третий суд против бывшего мужа Телегина, предоставив целый чемодан документов

Исполнительница Пелагея сообщила о том, что выиграла в суде экс-супруга, хоккеиста Ивана Телегина, уже в 3-ий раз.

Исполнительница Пелагея сообщила в соцсетях о выигранном суде против бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина вот уже в 3-ий раз.

Что за судебное заседание было в этот раз (12 января), артистка не уточнила. Известно, что юристы звезды сцены нашли "чемодан подтверждающих документов".

Адвокатом Пелагеи в суде выступил Филипп Рябченко.