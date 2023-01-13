Пелагея выиграла третий суд против бывшего мужа Телегина, предоставив целый чемодан документов
2023-01-13 18:29
Исполнительница Пелагея сообщила о том, что выиграла в суде экс-супруга, хоккеиста Ивана Телегина, уже в 3-ий раз.
Исполнительница Пелагея сообщила в соцсетях о выигранном суде против бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина вот уже в 3-ий раз.
Что за судебное заседание было в этот раз (12 января), артистка не уточнила. Известно, что юристы звезды сцены нашли "чемодан подтверждающих документов".
Адвокатом Пелагеи в суде выступил Филипп Рябченко.
Опубликовано: Наталья Гончарова