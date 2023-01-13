Михалков позвонил в церковь из реанимации

Именитый режиссер Никита Михалков, попавший в больницу с идиопатической пневмонией, позвонил в церковь прямо из реанимации.

Состояние знаменитого российского режиссера Никиты Михалкова остается тяжелым, о чем "Московскому комсомольцу" сообщили медики больницы, где лечится мэтр кино.

Никита Сергеевич по-прежнему находится в реанимации.

Тем не менее, Михалков смог позвонить представителю Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и СМИ Владимиром Легойдой, о чем священнослужитель сообщил в своем Телеграм-канале.

Разговор был в двух словах. Кинодеятель поблагодарил за молитвы о его здоровье.