Папа Римский с нетерпением ожидает приема короля Мухаммеда VI

Папа Франциск назвал отношения между Святым Престолом и Королевством Марокко хорошими, прочными и выдающимися.

Папа Франциск подтвердил свою глубокую признательность и уважение королю Мухаммеду VI.

Он напомнил о “прекрасных воспоминаниях и очень хорошем впечатлении” о Марокко - как о короле и стране. Папа Франциск рассказал о теплом приеме, оказанном ему во время визита в 2019 году.

По случаю ежегодной традиции обмена новогодними поздравлениями 2023 года, проводимой Папой Франциском в честь дипломатического корпуса, Святой отец отметил ”хорошие, прочные и выдающиеся отношения между Святым Престолом и Королевством Марокко”.

Он назвал их ”образцовыми”, подтвердив при этом свое желание встретить короля Мухаммеда VI в Ватиканской метрополии. Папа Франциск заявил, что “это визит, которому он придает особое значение и внимание”.

Раджа Наджи Маккави, посол Марокко в Ватикане,также поздравил главу Ватикана с Новым 2023 годом.