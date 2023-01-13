Компанию Трампа оштрафовали на $1,6 млн за налоговые преступления

Компания по недвижимости Trump Organization попала под санкции суда Нью-Йорка, который привлек ее к ответственности за налоговые преступления.

Ранее в декабре суд обвинил компанию экс-президента в мошенничестве и фальсификации деловой документации.

Трамп, как владелец бизнеса оказался не в удел, всю ответственность понес директор фирмы Аллен Вайссельберг.

Две дочерние компании Trump Organization — Trump Corp и Trump Payroll Corp 15 лет обогащались за счет необлагаемых налогами льгот.

Эти льготы компенсировали более низкую заработную плату, сообщила сторона обвинения в процессе, и, следовательно, уменьшали сумму налога, которую должен был платить бизнес.