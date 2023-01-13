Студент из Принстона создает программу, способную определить писал ли текст ИИ

Эдвард Тиан уже несколько лет размышляет о возможностях искусственного интеллекта в борьбе с плагиатом и применением ИИ.

Но только на насыщенной лекции в прошлом году студент Принстонского университета, изучающий информатику, увидел, насколько продвинутой стала эта технология.

Его научный руководитель показал классу набор текста и попросил студентов различать то, что было написано человеком, и то, что было создано искусственным интеллектом.

Многие ученики ошиблись. Тогда он понял, что возникла проблема, требующая решения.

«Эта технология будет становиться все лучше и лучше, искусственный интеллект никуда не денется. Это будущее», — сказал Тиан Би-би-си: «Но в то же время я считаю, что нам нужно ответственно войти в будущее».

22-летний парень провел зимние каникулы в кафе своего родного города Торонто, работая над приложением, которое может с высокой точностью определить, был ли текст написан человеком или ботом.

Он создал его в ответ на появление ChatGPT в конце прошлого года — бесплатного онлайн-чат-бота, который может мастерски написать практически все, от эссе на английские и новостных статей, до планов питания и компьютерного кода, а на старте нужна всего то простая подсказка.

Популярность ChatGPT с момента его запуска была встречена с тревогой, в том числе со стороны ряда школ США, которые заблокировали его на своих серверах, чтобы предотвратить недобросовестное поведение учащихся.

Другие опасаются, что бот отнимет работу у писателей и креативщиков или будет использоваться хакерами в более зловещих целях для написания вредоносного вредоносного ПО.

Тиан, который учится на последнем курсе Принстона, уже заявил, что разработанное им приложение GPTZero стало первым шагом к решению множества проблем, которые могут возникнуть по мере того, как искусственный интеллект становится умнее и доступнее.