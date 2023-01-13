Полиция Пакистана ликвидировала сеть торговцев человеческими органами

В пятницу пакистанская полиция объявила, что ликвидировала сеть торговцев человеческими органами. арестовав ряд участников преступной группы.

Полиция вышла на след 14-летнего мальчика, который пропал без вести несколько недель назад. Он был оставлен умирать после того, как ему удалили одну из почек.

Торговцы людьми заманивали своих молодых и уязвимых жертв, обещая им прибыльную работу, прежде чем извлекать определенные органы, в основном почки, которые они продавали по цене до 900 000 рупий (3 600 евро).

«Только после того, как мы выследили его, мы узнали, что за исчезновением мальчика стояла операция по торговле органами», — сказал представитель полиции провинции Пенджаб Рехан Анджум.

«Мальчик сказал нам, что, когда он проснулся, рядом с ним на носилках лежал араб, поэтому мы думаем, что большинство клиентов — иностранцы», — добавил он.

В ходе масштабной операции шесть человек были арестованы.