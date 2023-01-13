Илон Маск планирует продавать в Twitter имена пользователей

Илон Маск нашел способ увеличить доходы Twitter. The New York Times неофициально стало известно, что платформа рассматривает возможность продажи имен пользователей.

Маск начал свое руководство Twitter с огромных сокращений сотрудников. Пока что новый глава платформы уже уволил 75% - около 7,5 тысяч сотрудников. Он также экспериментировал с различными способами, которые могли бы сэкономить деньги в компании, такими как сборы за синюю метку подтвержденного аккаунта.

Однако теперь у Маска и Twitter есть еще одна идея. Как сообщает The New York Times , основываясь на информации от людей, знакомых с этим вопросом, Twitter рассматривает возможность покупки имен пользователей.

Конкретно речь идет об уникальных никнеймах, которые присваиваются каждому аккаунту в Твиттере (например — ник Илона Маска — @elonmusk). Они не могут быть повторены, поэтому, однажды назначенные на конкретную (все еще существующую) учетную запись, они не будут использоваться другим человеком.

К счастью, Twitter не собирается никого лишать ранее зарегистрированных логинов. Речь идет о уже не используемых, закрепленных, например, за удаленными или заблокированными учетными записями. Месяц назад Илон Маск дал понять, что может пустить на продажу около 1,5 млрд таких никоа, которые, например, не использовались больше года.

Сообщается, что разговоры о продаже выпущенных никнеймов пользователям ведутся в Twitter с декабря. К сожалению, неясно, на каком этапе они сейчас находятся и действительно ли будет введена возможность их приобретения в будущем. Однако очевидно, что Twitter ищет возможности сэкономить и, вероятно, без колебаний воспользуется идеей, которая может принести платформе дополнительный доход.