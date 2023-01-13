Tesla снижает цены на автомобили, ее акции на Уолл-стрит падают

Tesla решила увеличить продажи за счет снижения стоимости моделей на 20% в Европе и Соединенных Штатах.

Речь идет о наиболее епопулярных Model 3 и Model Y.В то же время на страте этой инициативы акции производителя, который испытывает падение своей стоимости уже более года, вновь упали на 4,4% на старте пятничной сессии.

«Не секрет, что спрос на Tesla на фоне замедления мировой экономики в 2023 году начинает давать трещины», — отметил Дэн Айвз из Wedbush.

Группа уже дважды снижала цены в Китае за последние месяцы и предлагала необычные акции в Северной Америке в конце 2022 года для клиентов, согласившихся приобрести новый автомобиль до конца декабря.

В 2022 году группа поставила 1,31 миллиона электромобилей, что представляет собой рекорд и скачок на 40% за год. Но компания Илона Маска поставила перед собой цель увеличивать свои поставки в долгосрочной перспективе в среднем на 50% в год.

Инвесторы обеспокоены тем, что продажи замедлятся из-за экономического спада, роста процентных ставок, которые делают покупку автомобиля более дорогой, и появления многочисленных конкурентов на рынке электромобилей.