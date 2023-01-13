Гросси едет на Украину, чтобы разместить специалистов МАГАТЭ на всех АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на следующей неделе дополнительно направит специалистов на украинские АЭС для повышения ядерной безопасности.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится в Украину, чтобы начать эту миссию, сообщило агентство ООН в пятницу вечером в Вене.

«В ближайшее время МАГАТЭ будет иметь постоянное присутствие на всех атомных электростанциях Украины, включая Чернобыльскую», — сказал Гросси.

Необходимо сделать все, чтобы предотвратить опасность ядерной аварии на Украине, отметили в агентстве.