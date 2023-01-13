Украина получит первый транш кредита от ЕС в январе

APS
2023-01-13 20:32

Украина получит первую выплату в рамках новой программы кредитной помощи Европейского Союза в размере 18 миллиардов евро в конце этого месяца.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу во время визита в шведский город Кируна, что ЕС выделит Киеву первый транш кредита. 

Фон дер Ляйен заявила, что поддержка Украины будет продолжаться. 

Новый пакет экстренной помощи является крупнейшим, который ЕС когда-либо создавал для страны-партнера.
 

Опубликовано: Тарас Медведев











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