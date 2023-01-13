Украина получит первый транш кредита от ЕС в январе
2023-01-13 20:32
Украина получит первую выплату в рамках новой программы кредитной помощи Европейского Союза в размере 18 миллиардов евро в конце этого месяца.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу во время визита в шведский город Кируна, что ЕС выделит Киеву первый транш кредита.
Фон дер Ляйен заявила, что поддержка Украины будет продолжаться.
Новый пакет экстренной помощи является крупнейшим, который ЕС когда-либо создавал для страны-партнера.
Опубликовано: Тарас Медведев