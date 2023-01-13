Песков призвал бороться за россиян покинувших родину с началом СВО, но не за всех

Спикер кремля ответил на вопрос об отношении властей к тем россиянам, которые по разным причинам покинули родину с началом СВО, но не совершили против нее правонарушений.

«Тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это граждане, за которых нам надо бороться», — рассказал Песков.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко также заяви, что так называемые «беглые» смогут вернуться в республику и, что им нужно протянуть руку помощи.