Конгресс США готов к началу аудита расходов на помощь Киеву
2023-01-13 20:46
Республиканцы пролоббировали аудиторскую проверку поставляемой Украине помощи, которая впервые раздавалась администрацией Байдена в чрезвычайно крупных объемах.
Марджори Тейлор Грин и Майкл Маккол заявили в Конгрессе об условиях проведения аудита поставок на Украину.
Она будет полной и доскональной по словам конгрессменов, что позволит исключить или подтвердить факты коррупции.
Аналитик телеканала Fox News Мате заявил накануне, что ряд демократов также выражают недовольство бесконтрольной помощью Украине и солидарны с республиканцами в этом плане.
Опубликовано: Тарас Медведев