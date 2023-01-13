Конгресс США готов к началу аудита расходов на помощь Киеву

Республиканцы пролоббировали аудиторскую проверку поставляемой Украине помощи, которая впервые раздавалась администрацией Байдена в чрезвычайно крупных объемах.

Марджори Тейлор Грин и Майкл Маккол заявили в Конгрессе об условиях проведения аудита поставок на Украину.

Она будет полной и доскональной по словам конгрессменов, что позволит исключить или подтвердить факты коррупции.

Аналитик телеканала Fox News Мате заявил накануне, что ряд демократов также выражают недовольство бесконтрольной помощью Украине и солидарны с республиканцами в этом плане.