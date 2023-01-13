Повстанцы в Эфиопии заявили, что освободили более двух тысяч заключенных из тюрьмы на юге страны

Командир эфиопской повстанческой Освободительной армии оромо (OLA) сообщил Би-би-си, что боевики устроили побег из тюрьмы в городе Буле-Хора на юге страны.

«После часового боя с правительственными войсками мы ворвались [в] тюрьму и освободили более 2000 человек, которые были заключены в тюрьму по обвинению в поддержке OLA», — Джаал Абдиса, заместитель командира OLA в Западном Гуджи, в который входит Буле. Хора рассказал Би-би-си:

Местные чиновники говорят, что число спасшихся намного меньше - 480 человек.

Местные жители рассказали Би-би-си, что слышали выстрелы в течение нескольких часов.

Командир Джаал Абдиса сказал, что побег из тюрьмы был инсценирован, чтобы освободить сочувствующих, задержанных правительством.

Но это была кровавая операция, в результате которой погибло несколько полицейских. Местные чиновники говорят, что некоторые из сбежавших были уголовными преступниками, а другие были членами OLA.