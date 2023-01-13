Лондонский суд отклонил иск климатических активистов по газовой сделке с Мозамбиком

Суд в Лондоне отклонил попытку организации "Друзья Земли" добиться от британского правительства финансовой поддержки газового проекта в Мозамбике и признать ее незаконной.

Экологическая группа утверждала, что финансирование в размере 1 миллиарда долларов (821 миллион фунтов стерлингов) в виде займов и гарантий будет противоречить обязательствам Великобритании в отношении изменения климата в соответствии с Парижскими соглашениями.

«Друзья Земли» заявили, что приговор был крайне разочаровывающим.

Проект по производству сжиженного природного газа стоимостью 20 миллиардов долларов на севере Мозамбика возглавляет французская компания Total.

Судебный иск был отклонен в суде низшей инстанции и теперь отклонен Апелляционным судом.