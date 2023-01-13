Власти Бразилии обнаружили компромат на экс-президента Болсонару

Проект указа, найденный в доме бывшего министра юстиции Бразилии, предусматривал чрезвычайные меры, которые могли бы позволить аннулировать результаты выборов, выигранных Лулой.

По сообщению ежедневной газеты Folha de S. Paulo, этот компрометирующий документ был обнаружен федеральной полицией в ходе обысков в доме Андерсона Торреса, в отношении которого выдан ордер на арест.

Бывшего главу Минюста Верховный суд подозревает в сговоре и организации мятежа со штурмом правительственных зданий в прошлое воскресенье.

Ранее сообщалось, что американские политики требуют депортации Болсонару из США в Бразилию.