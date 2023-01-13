Аналитики США заявляют, что ВС России захватили Соледар еще в среду

По данным американского аналитического центра Institute for The Study of War (ISW), российские войска, освободили Соледар еще в среду.

ISW ссылается на опубликованные в среду и четверг записи, из которых следует, что «российские вооруженные силы, вероятно, контролируют большую часть, если не весь, Соледар».

Однако вряд ли «эта маленькая победа предвещает грядущее окружение Бахмута», считают аналитики США.

«Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар», — сообщили в Минобороны России в пятницу.



Захватив Соледар, российские войска одержали первую заметную победу за последние месяцы.