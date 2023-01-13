Грета Тунберг призывает к сопротивлению в Люцерате и осуждает «полицейское насилие»

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг призвала к сопротивлению участников блокировки деревни в которой компания RWE будет добывать уголь.

«Когда правительства и корпорации работают вместе, чтобы уничтожить окружающую среду и подвергнуть опасности бесчисленное количество людей, они (активисты) дают отпор», — заявилаТунберг в пятницу во время визита в Люцерат.

«Мы хотим показать, как выглядит власть народа, как выглядит демократия», - отметила активистка.

Она резко раскритиковала действия полиции при зачистке рейнской деревни.

«Это возмутительно, насколько жестока полиция», — сказала Тунберг.

То, что происходит в Люцерате, «шокирует», прокомментировала Тунберг свои впечатления. К сожалению, подобные вещи происходят во всем мире, заявила 20-летняя шведка.