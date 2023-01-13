Хакамада показала идеальную фигуру в бикини, опубликовав снимок в сети
2023-01-13 21:57
Фигуре 67-летней Ирины Хакамады может позавидовать даже 20-летняя девушка. На снимке, где знаменитость позирует в бикини и с тату на животе, видны ее идеальные пропорции.
Ирина Хакамада похвасталась своим отдыхом в Таиланде, выложив свою фотографию в бикини с пляжа.
Фигуре 67-летней знаменитости может позавидовать даже молодая девушка. Красивые татуировки украшают тело Ирины.
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Хакамада не раз рассказывала, что не ест мясо и не позволяет себе и стакана газировки, делает физические упражнения ежедневно, утверждая, что тело постоянно нуждается в движении.
Опубликовано: Наталья Гончарова