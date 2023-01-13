Советник гендиректора «Росатома» Карчаа: Украина может уже сейчас изготовить атомную бомбу

Советник гендиректора «Росатома» Ренат Карчаа заявил, что МАГАТЭ слишком поздно решило направить своих экспертов на АЭС Украины.

По словам Карчаа, с украинских атомных электростанций уже вывезли материалы для создания «грязной бомбы».

Он отметил, что сегодня Украина располагает потенциалом для создания не только «грязной», но и атомной бомбы, пусть и примитивной.

Ренат Карчаа отметил, что МАГАТЭ следовало бы озаботиться данной проблемой, но он сомневается, что это произошло.