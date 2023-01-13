Fox News: Байден рискует столкнуться с уголовной ответственностью из-за секретных документов

Юридический консультант телеканала Fox News Грегг Джарретт заявил, что президент США Байден рискует столкнуться с уголовной ответственностью из-за обнаруженных у него секретных документов.

Джарретт отметил, что эта ситуация опасна для Байдена даже больше, чем аналогичный скандал для Трампа.

Дело в том, что у Дональда Трампа была возможность рассекретить документы, а Байден получил их, когда был вице-президентом и не имел полномочий на их рассекречивание.

Юристконсульт также напомнил, что хранение секретных материалов в несанкционированном месте в США рассматривается как преступление.