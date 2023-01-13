Навка заявила, что сейчас думает только о Костомарове, желая ему скорейшего выздоровления

Татьяна Навка сильно переживает за экс-партнера в танцах на льду Романа Костомарова, желая тому быстрее поправиться.

Татьяна Навка призналась, что не может найти себе места по причине тяжелого состояния ее экс-партнера по танцам на льду Романа Костомарова.

Фигуристка сообщила, что сейчас постоянно думает о Костомарове, желая ему, чтобы он поскорее поправился.

Поклонников артиста, неравнодушных людей Татьяна призвала помолиться о здоровье спортсмена.