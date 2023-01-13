Германия хочет импортировать газ и нефть из Ирака

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за импорт газа из Ирака, сообщает агентство dpa.

"Ирак был бы очень желанным партнером для нас в сотрудничестве по импорту газа и нефти в Германию»", — сказал Шольц на пресс-конференции с новым премьер-министром Ирака Мохаммедом Шайа аль-Судани в Берлине.

Он добавил, что импорт газа также может быть направлен в другие европейские страны через Германию.

"В отличие от прошлого, мы не станем зависимыми от отдельных поставщиков, а будем мобилизовывать многих других, будем тесно с ними работать", – заверил канцлер.

Немногие страны в мире так зависят от доходов от нефти, как Ирак. По данным Международного энергетического агентства, страна является пятым по величине добытчиком нефти в мире.

Ирак также экспортирует газ через СПГ-терминал Basra Gas Company, открытый в 2022 году, напоминает dpa.