Бирюкова рассказала, отчего умер ее бывший муж, режиссер Алексей Литвин
2023-01-13 22:23
Актриса Елена Бирюкова сообщила, что ее экс-супруг, драматург и режиссер Алексей Литвин скончался в 60-летнем возрасте от проблем со здоровьем. Он перенес 3 инсульта.
60-летний бывший муж актрисы Елены Бирюковой режиссер и драматург Алексей Литвин скончался.
Актриса сообщила, что причиной тому стали огромные проблемы у ныне покойного со здоровьем.
Режиссер перенес 3 инсульта.
Учениками Литвинова являются актеры Виктория Товстоганов, Наталья Громушкина,Андрей Кузин.
Опубликовано: Наталья Гончарова