Милохин показал, как выживают блогеры, покинувшие Россию
2023-01-13 22:35
Блогер Даня Милохин продемонстрировал, как ему и его приятелям тиктокерам живется после отъезда из РФ.
Даня Милохин продемонстрировал, как ему живется после отъезда из РФ.
Существование за границей сказкой не назовешь.
На фото, которые Милохиным выложил в соцсетях, можно наблюдать, как он и его приятели-тиктокеры размещаются на диванах, вынужденные делить их с пауками.
Питаются они макароны по-флотски, сваренными в общей кастрюле.
Опубликовано: Наталья Гончарова