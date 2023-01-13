Милохин показал, как выживают блогеры, покинувшие Россию

Блогер Даня Милохин продемонстрировал, как ему и его приятелям тиктокерам живется после отъезда из РФ.

Даня Милохин продемонстрировал, как ему живется после отъезда из РФ.

Существование за границей сказкой не назовешь.

На фото, которые Милохиным выложил в соцсетях, можно наблюдать, как он и его приятели-тиктокеры размещаются на диванах, вынужденные делить их с пауками.

Питаются они макароны по-флотски, сваренными в общей кастрюле.