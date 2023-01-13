СНБО Украины: Кадыров исчезнет из медиапространства России

В Украине считают, что Рамзан Кадыров может "исчезнуть" из российского медийного пространства.

Глава Совета национальной безопасности Украины Данилов рассказал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров может уйти из российского медийного пространства.

Он объясняет свои слова намерением Соединенных Штатов Америки признать ЧВК Вагнер террористической организацией.

По словам Данилова, именно по этой причине в российском медиапространстве становится все меньше Евгения Пригожина.

Следующим же не очереди, по мнению Данилова, будет глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.