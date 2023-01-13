Песков раскритиковал предложение Володина о конфискации имущества уехавших россиян

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался о предложении Володина.

Ранее глава российской Государственной думы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество граждан страны, которые после объявления мобилизации покинули РФ.

Теперь же не это одиозные предложение отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он критически отнесся к идее Вячеслава Володина.

По словам Дмитрия Пескова, Россия должна сделать все, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться обратно, а не продолжать жить за границей.

"Нужно бороться за уехавших из страны россиян. Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться", - заявил Песков.