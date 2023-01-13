Валерия поздравила супругу своего сына Арсения с 25-летием

Певица Валерия не забыла поздравить свою невестку Лиану с круглой датой, опубликовав в сети совместное фото с ней. Молодой женщине исполнилось 25 лет.

Исполнительница Валерия не забыла поздравить с юбилеем жену своего младшего сына Арсения Лиану, назвав ее "нашей милой и доброй девочкой".

По случаю артистка опубликовала в соцсетях совместное фото с ней.

Певица поблагодарила невестку за нежный тыл для ее сына Арсения и за внучку Селинку.