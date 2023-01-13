Bloomberg: Германия на следующей неделе примет решение о передаче Украине танков Leopard-2

ФРГ все-таки сможет передать Украине свои основные боевые машины - тяжелые танки Leopard-2.

Как сообщает западное информационное агентство Bloomberg, Германия может передать Украине свои танки Leopard-2. Соответствующее решение может быть принято уже на следующей неделе.

При этом отметим, что о намерении передать свои танки Leopard-2 объявил и президент Польши Анджей Дуда. При этом в Германии отметили, что отправка в третьи страны этих боевых машин без согласия Берлина незаконна.

Более того, по данным The Guardian, на следующей неделе Великобритания может отправить в Украине свои танки Challenger-2.