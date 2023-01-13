The Guardian: На следующей неделе Британия и Германия объявят о передаче Украине своих танков

Авторитетная британская газета The Guardian пишет, что Германия и Британия готовы передать Украине танки.

Вооруженные силы Украине могут получить танки от Германии и Великобритании. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По данным издания, Соединенное Королевство объявит об отправке в Украину танков Challenger-2, а Германия - Leopard-2.

"Германия и Британия на следующей неделе объявят о решении поставить в Украину танки Leopard и Challenger", - пишет издание.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard.