Военная помощь Украине будет основной задачей Швеции во время председательства в Совете ЕС

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что военная поддержка Украины станет приоритетом во время председательства его страны в Совете ЕС.

Он отметил, что на данный момент шведские власти не видят более важной задачи, чем помощь Украине.

Вторым по важности направлением Кристерссон назвал зеленую энергетику. Он напомнил о важности полного ухода Евросоюза от российских энергоресурсов.

Швеция будет председательствовать в Совете Евросоюза в первой половине 2023 года.