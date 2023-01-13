Военная помощь Украине будет основной задачей Швеции во время председательства в Совете ЕС
2023-01-13 23:07
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что военная поддержка Украины станет приоритетом во время председательства его страны в Совете ЕС.
Он отметил, что на данный момент шведские власти не видят более важной задачи, чем помощь Украине.
Вторым по важности направлением Кристерссон назвал зеленую энергетику. Он напомнил о важности полного ухода Евросоюза от российских энергоресурсов.
Швеция будет председательствовать в Совете Евросоюза в первой половине 2023 года.
Опубликовано: Светлана Репина