Минобороны Беларуси опровергло запрет на выезд из страны не прошедших сверку данных военнообязанных

Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале опровергло информацию о запрете на выезд военнообязанных, не прошедших сверку данных.

В ведомстве утверждают, что к таким гражданам не будет применяться мера в виде запрета на выезд из республики.

В пресс-службе Минобороны также отметили, что граждане, которые не прошли сверку данных в прошлом году, могут сделать это сейчас в комиссариатах по месту жительства.

Ранее военный комиссар Брестской области Олег Коновалов заявил, что не прошедших сверку данных военнообязанных не будут выпускать из страны.