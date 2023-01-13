Минобороны Беларуси опровергло запрет на выезд из страны не прошедших сверку данных военнообязанных
2023-01-13 23:12
Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале опровергло информацию о запрете на выезд военнообязанных, не прошедших сверку данных.
В ведомстве утверждают, что к таким гражданам не будет применяться мера в виде запрета на выезд из республики.
В пресс-службе Минобороны также отметили, что граждане, которые не прошли сверку данных в прошлом году, могут сделать это сейчас в комиссариатах по месту жительства.
Ранее военный комиссар Брестской области Олег Коновалов заявил, что не прошедших сверку данных военнообязанных не будут выпускать из страны.
Опубликовано: Светлана Репина