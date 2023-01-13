В Испании арестовали банду наркоторговцев из Украины, которая прикрывалась гуманитарной помощью

Испанские спецслужбы вышли на след организованной преступной группы, которая уже несколько месяцев действует под прикрытием помощи Украине.

Элитная группа Гражданской гвардии проникла в дома и квартиры 30 подозреваемых в Малаге, Гранаде, Кордове и Севилье. Более того, на побережье Коста-дель-Соль в Андалусии была обнаружена огромная плантация марихуаны, а также конфисковано почти 800 тысяч евро и шесть единиц огнестрельного оружия с боеприпасами.

Марихуану выращивали в нескольких местах в Андалусии, затем упаковывали и прятали в картонные коробки, которые перевозили в фургонах в составе каравана помощи, чтобы избежать полицейского и пограничного контроля.

Выяснилось, что группа украинцев торговала крупными партиями марихуаны на Коста-дель-Соль перед отправкой в ​​разные страны Европы.

"Эти украинцы ездили в разные места Андалусии, где в соответствии со строгими мерами безопасности перевозили уже упакованную марихуану и хранили ее в квартире в Малаге", — говорится в заявлении гвардии.