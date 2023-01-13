Кулеба: Пять стран передадут Украине танки Leopard

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что сразу несколько стран передадут Украине танки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о перадаче Вооруженным силам страны танков из-за границы.

Так, по словам Кулеба, уже пять стран готовы передать Украине танки немецкого производства Leopard.

Также британское издание The Guardian пишет о том, что на следующей неделе страна передаст Украине танки Challenger, а Германия - Leopard.

Помимо этого, о намерении передать Украине танки сообщил президент Польши Анджей Дуда. В Германии на это заявили, что передача произойдет только с согласия Берлина.