Кулеба: Пять стран передадут Украине танки Leopard
2023-01-13 23:27
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что сразу несколько стран передадут Украине танки.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о перадаче Вооруженным силам страны танков из-за границы.
Так, по словам Кулеба, уже пять стран готовы передать Украине танки немецкого производства Leopard.
Также британское издание The Guardian пишет о том, что на следующей неделе страна передаст Украине танки Challenger, а Германия - Leopard.
Помимо этого, о намерении передать Украине танки сообщил президент Польши Анджей Дуда. В Германии на это заявили, что передача произойдет только с согласия Берлина.
Опубликовано: Николай Скира