Зеленский: ВСУ все еще удерживают Соледар

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявление о взятии Соледара войсками РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении высказался о положении дел в зоне боевых действий. В частности, он прокомментировал ситуацию в Бахмуте и Соледаре.

По словам главы украинского государства, Вооруженные силы Украины продолжают удерживать свои позиции в населенных пунктах Соледар и Бахмут. При этом отметим, что Минобороны России сегодня, 13 января, уже успело отчитаться о взятии Соледара.

"Тяжелая битва за Донбасс продолжается. Битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается", - заявил Зеленский.