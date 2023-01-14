В ООН заявили, что не участвуют в разработке резолюций Украины о «мирном плане» и трибунале против РФ
2023-01-14 01:08
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не принимает участия в подготовке украинских резолюций.
Речь идет о резолюциях от трибунале в отношении России и «мироном плане». Обе инициативы предложены Украиной.
Дюжаррик подчеркнул, что ООН не участвует в переговорах по этим резолюциям, хотя не взялся говорить за всех сотрудников организации.
Он также уточнил, что некоторые страны – члены ООН вовлечены в данный процесс.
Опубликовано: Светлана Репина