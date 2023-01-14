Украинский посол призвал Австралию начать поставки танков Abrams

APS
2023-01-14 01:22

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко заявил о необходимости поставок его стране танков М1 Abrams.

Он также отметил, что Украине нужны беспилотники, бронетранспортеры и боеприпасы.

Мирошниченко также предложил австралийским властям передать Украине телекоммуникационное оборудование.

Ранее в Польше заявили о предстоящих поставках украинским военным роты немецких танков Leopard.  

Опубликовано: Светлана Репина











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