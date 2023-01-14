Украинский посол призвал Австралию начать поставки танков Abrams
2023-01-14 01:22
Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко заявил о необходимости поставок его стране танков М1 Abrams.
Он также отметил, что Украине нужны беспилотники, бронетранспортеры и боеприпасы.
Мирошниченко также предложил австралийским властям передать Украине телекоммуникационное оборудование.
Ранее в Польше заявили о предстоящих поставках украинским военным роты немецких танков Leopard.
Опубликовано: Светлана Репина