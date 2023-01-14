Украина требует от ООН расследования по иранским беспилотникам

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова призвала ООН расследовать поставки иранских беспилотников в Россию.

Во время заседания Совбеза ООН она заявила, что украинская сторона неоднократно просила о проведении такого расследования Секретариат организации и лично генсека Антониу Гутерриша.

По словам Джапаровой, ООН необходимо направить на Украину экспертов, причем сделать это в ближайшее время.

Она уточнила, что промедление в этом вопросе подрывает доверие к Совету безопасности.